16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
3
o
النبطية
2
o
زحلة
3
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
واشنطن: إسرائيل تعهّدت بعدم نشر صور المعتقلين شبه عراة
Lebanon 24
13-12-2023
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ "إسرائيل أقرّت بأنّ التقاط ونشر صور لعشرات المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة مجرّدين من ملابسهم كان غير مناسب وتعهّدت التخلّي عن هذه الممارسة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل مضيئة في سماء غزة بالتزامن مع قصف يستهدف مناطق عدة في القطاع
Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل مضيئة في سماء غزة بالتزامن مع قصف يستهدف مناطق عدة في القطاع
14/12/2023 06:05:17
14/12/2023 06:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مدفعية الجيش الإسرائيلي تواصل قصف حيي الدرج والتفاح شرق غزة وجباليا البلد شمال القطاع
Lebanon 24
مدفعية الجيش الإسرائيلي تواصل قصف حيي الدرج والتفاح شرق غزة وجباليا البلد شمال القطاع
14/12/2023 06:05:17
14/12/2023 06:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن مخاوف حيال سقوط ضحايا مدنيين في قطاع غزة
Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن مخاوف حيال سقوط ضحايا مدنيين في قطاع غزة
14/12/2023 06:05:17
14/12/2023 06:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لغزٌ عن الدبابات الإسرائيلية.. إكتشفوا كيف قهرت غزة "الميركافا"!
Lebanon 24
لغزٌ عن الدبابات الإسرائيلية.. إكتشفوا كيف قهرت غزة "الميركافا"!
14/12/2023 06:05:17
14/12/2023 06:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل
غزة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أبراج سيتغير مصيرها مع بداية الـ 2024.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
أبراج سيتغير مصيرها مع بداية الـ 2024.. هل أنت من بينها؟
00:27 | 2023-12-13
13/12/2023 12:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ مُفاجئ داخل فنادق بيروت!
Lebanon 24
حدثٌ مُفاجئ داخل فنادق بيروت!
11:03 | 2023-12-13
13/12/2023 11:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة داخل إسرائيل سببها لبنان.. ما قيلَ ليس عادياً أبداً!
Lebanon 24
فضيحة داخل إسرائيل سببها لبنان.. ما قيلَ ليس عادياً أبداً!
14:19 | 2023-12-13
13/12/2023 02:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمهور غاضب من نانسي عجرم.. وحملة "انفولو" بسبب ما فعلته (فيديو)
Lebanon 24
الجمهور غاضب من نانسي عجرم.. وحملة "انفولو" بسبب ما فعلته (فيديو)
03:52 | 2023-12-13
13/12/2023 03:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيُواجه "حزب الله" أمنياً؟ هذا ما ينتظره قريباً!
Lebanon 24
ماذا سيُواجه "حزب الله" أمنياً؟ هذا ما ينتظره قريباً!
04:00 | 2023-12-13
13/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
21:30 | 2023-12-13
بايدن: فتح تحقيق لعزلي حيلة سياسية لا أساس لها
21:00 | 2023-12-13
بيسكوف: تراجع الدعم الغربي لكييف يضع قواتها في وضع صعب
20:30 | 2023-12-13
مجلس النواب الأميركي يفتح رسمياً تحقيقاً لعزل بايدن
19:30 | 2023-12-13
الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل 115 عسكرياً منذ بدء الهجوم على غزّة
18:00 | 2023-12-13
الأمم المتّحدة: حرب غزّة تضرب اقتصادات الدول العربية المجاورة
16:47 | 2023-12-13
ضربة مؤلمة للواء جولاني.. كمين محكم في غزة أسفر عن مقتل 9 جنود
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
14/12/2023 06:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
14/12/2023 06:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
14/12/2023 06:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24