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عربي-دولي

واشنطن: إسرائيل تعهّدت بعدم نشر صور المعتقلين شبه عراة

Lebanon 24
13-12-2023 | 19:00
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ "إسرائيل أقرّت بأنّ التقاط ونشر صور لعشرات المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة مجرّدين من ملابسهم كان غير مناسب وتعهّدت التخلّي عن هذه الممارسة".
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إسرائيل

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