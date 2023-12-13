واشنطن: إسرائيل تعهّدت بعدم نشر صور المعتقلين شبه عراة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ "إسرائيل أقرّت بأنّ التقاط ونشر صور لعشرات المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة مجرّدين من ملابسهم كان غير مناسب وتعهّدت التخلّي عن هذه الممارسة".

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