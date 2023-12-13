الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل 115 عسكرياً منذ بدء الهجوم على غزّة

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 115 عسكرياً حتى الآن منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، قضى 10 منهم في اليوم السابق غالبيتهم في معركة واحدة.وأضاف المتحدث دانيال هاغاري: "بعد ظهر أمس دخلت قوة من مقاتلي (لواء) غولاني مبنى حيث قوبلوا بإطلاق نار كثيف واشتبكوا مع الإرهابيين".وأوضح أن "المزيد من قوات اللواء، تساندها وحدة الإنقاذ 669 التابعة للقوات الجوية، اقتحمت المبنى من أجل إنقاذهم تحت نيران كثيفة".وقال مسؤول عسكري آخر إن "منطقة الشجاعية في مدينة غزة معقل لحركة حماس وبها مجمعات مباني مترابطة تحتوي على مخابئ أسلحة".وأشار المسؤول إلى أن "حوالى 350 من عناصر حماس قتلوا في الشجاعية منذ بدء الهجوم".