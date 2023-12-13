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مجلس النواب الأميركي يفتح رسمياً تحقيقاً لعزل بايدن

Lebanon 24
13-12-2023 | 20:30
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وافق مجلس النواب الأميركي يوم أمس الأربعاء على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية الأنشطة التجارية الخارجية المثيرة للجدل لابنه هانتر، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء الرئيس الديموقراطيون واهية.
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وعلى الرّغم من أنّ هذا الإجراء محكوم بفشل شبه مؤكّد، فإنّه قد يشتّت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر 2024.
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