Advertisement

عربي-دولي

بيسكوف: تراجع الدعم الغربي لكييف يضع قواتها في وضع صعب

Lebanon 24
13-12-2023 | 21:00
A-
A+
Doc-P-1140984-638381179996578862.jpeg
Doc-P-1140984-638381179996578862.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في مقابلة نشرت أمس الأربعاء أنّ الجيش الأوكراني يخسر بسرعة مواقعه على الجبهة وأن تراجع الدعم الغربي لكييف يضع قواتها في وضع صعب.
وقال بيسكوف لصحيفة "إزفستيا" الروسية إنّ "الولايات المتّحدة الحليف الأكبر لأوكرانيا تتساءل أين تذهب أموالها لأنه لا يوجد انتصار في ساحة المعركة".
Advertisement
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تخسر القوات المسلحة الأوكرانية مواقعها بسرعة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:30 | 2023-12-13
20:30 | 2023-12-13
19:30 | 2023-12-13
19:00 | 2023-12-13
18:00 | 2023-12-13
16:47 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24