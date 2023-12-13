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عربي-دولي

بايدن: فتح تحقيق لعزلي حيلة سياسية لا أساس لها

Lebanon 24
13-12-2023 | 21:30
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سارع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إدانة تصويت مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون أمس الأربعاء لبدء تحقيق رسمي بهدف عزله، واصفاً الخطوة بأنّها "حيلة سياسية لا أساس لها".
وقال بايدن في بيان مطوّل صدر بعد دقائق من التصويت إنّه "بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإنّ أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب".
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