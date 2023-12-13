بطائرات مسيّرة.. استهداف قوات أميركية في التنف السورية

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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، أمس الأربعاء، أنها استهدفت قاعدة القوات الأميركية في منطقة التنف السورية بالطائرات المسيرة.كما ذكرت الفصائل المنتمية لما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها قصفت القاعدة الواقعة قرب الحدود مع العراق والأردن ردا على ما قالت إنها جرائم ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة، مضيفة أن الطائرات المسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.وكانت الفصائل نفسها قد أعلنت خلال اليومين الماضيين أنها هاجمت قواعد للقوات الأميركية في كل من سوريا والعراق.وأصدرت ذاتها عدة بيانات مؤخرا تعلن فيها استهداف قواعد أميركية في المنطقة، ردا على استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.وتقول إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع تتم بدعم أميركي مباشر.تهديد بالمزيديشار إلى أنه ومنذ منتصف تشرين الأول الماضي، شهد العديد من القواعد العسكرية في العراق وسوريا، التي تضم قوات أميركية، اعتداءات نفذتها مجموعات مسلحة مدعومة إيرانياً، بهدف الضغط على واشنطن الداعمة بقوة لتل أبيب.(العربية)