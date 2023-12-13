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عربي-دولي

مستشار الأمن القومي الأميركي يزور إسرائيل اليوم.. ولقاء يجمعه بنتنياهو ومعاونيه

Lebanon 24
13-12-2023 | 23:29
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ذكرت صحيفة Times of Israel، الخميس، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيصل إلى إسرائيل في وقت لاحق اليوم حيث سيعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ وآخرين، فيما تشهد الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس يوماً جديداً من التصعيد والقتال العنيف.
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ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب نتنياهو في وقت سابق أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وبيني غانتس، الوزير بمجلس الحرب، من ضمن المسؤولين الذين سيلتقي بهم سوليفان. (العربية) 
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