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عربي-دولي

مذيعة معروفة تسخر من زيلينسكي وتقارنه بأكبر محتال في التاريخ.. فمن هو؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 00:10
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انتقدت مذيعة قناة فوكس نيوز، لورا إنغراهام، على الهواء مباشرة، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي زار الولايات المتحدة، وقارنته بالمحتال الأميركي الشهير برنارد مادوف.

ووفقا لها، يحاول زيلينسكي إقناع الأميركيين بأنه إذا لم تزود واشنطن نظام كييف بحزمة مساعدات بمليارات الدولارات، فإن كل شيء "سيخرج عن نطاق السيطرة".
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وشددت إنغراهام، على أن هذا النمط من الخطاب، يذكر بنهج المحتالين الماليين.

وتساءلت المذيعة: "ماذا يمكن القول عن زيارة زعيم أجنبي جاء إلى هنا للمطالبة بالمزيد من الأموال بعد أن لم يتمكن من تحقيق أي نتيجة خصصت لها هذه الأموال أصلا؟".

وسخرت المذيعة من زيلينسكي مقلدة صوته: "إذا لم تقدموا المزيد من المال الآن، فستخسرون كل استثماراتكم".

وقالت إنغراهام: "هذا الرئيس من زمن الحرب، يشبه كثيرا بيرني مادوف"، وشبهت بذلك زيلينسكي بمبتكر أكبر هرم مالي احتيالي في التاريخ، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 150 عاما بتهمة الاحتيال.

وأشارت المذيعة إلى أن الولايات المتحدة تمول نظاما، ليس فقط فشل في شن هجوم مضاد حظي بتغطية إعلامية جيدة، بل وسرق كذلك الأموال التي تبرع بها دافعو الضرائب الأميركيون، ومنع الملايين من الأوكرانيين الناطقين بالروسية من التحدث بلغتهم الأم، وألغى الانتخابات.

وتساءلت إنغراهام: "ما رأيكم بهذا النوع من الديمقراطية؟" (روسيا اليوم) 
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