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"ليس باسمنا"... يهود معارضون لحرب غزة يغلقون طريقا في لوس أنجليس

Lebanon 24
14-12-2023 | 00:12
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قام نشطاء من جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعرقلة حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس أنجليس خلال ساعة الذروة صباح يوم الأربعاء.


 ووفقا لشرطة دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا فقد أدى هذا إلى تكدس السيارات لأميال.
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وجلس محتجون من منظمة (إف نوت ناو) "إن لم يكن الآن" في الحارات المرورية المتجهة جنوبا بالطريق السريع 110 بوسط المدينة عند حوالي الساعة التاسعة صباحا، مما أدى إلى توقف الحركة.
 

وارتدى المتظاهرون قمصانا سوداء كتب عليها "ليس باسمنا" ورفعوا لافتات تطالب إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة.
وأظهر مقطع فيديو عددا قليلا من سائقي السيارات الغاضبين وهم يتشاجرون مع المحتجين قبل وصول الشرطة.
وقالت الشرطة إنه جرى إلقاء القبض على نحو 75 متظاهرا عندما بدأت قوات الأمن في فتح الطريق.
وأثارت العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة احتجاجات في مدن حول العالم. (سكاي نيوز)
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