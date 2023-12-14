حملته وصفته بالانتصار... وقف محاكمة ترامب في تخريب انتخابات 2020

فيما وصفته حملة الرئيس الأميركي السابق بالانتصار، وافق قاض اتحادي على وقف محاكمة ترامب في قضية تخريب انتخابات 2020 بعد استئنافه قرارا يرفض مزاعمه بالحصانة.



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وقالت تشوتكان إن تقديم ترامب لإشعار الاستئناف يمنح المحكمة العليا اختصاصًا في القضية، لافتة إلى أنه إذا أعيد الاختصاص إلى محكمتها، فسوف تنظر فيما إذا كانت ستلتزم بالمواعيد النهائية بما في ذلك تاريخ بدء المحاكمة المقرر في 4 اذار وهو اليوم السابق ليوم الثلاثاء الكبير. وتتفق المحكمة مع الطرفين على أن استئناف ترامب يمنع تلقائيًا أي إجراءات أخرى من شأنها مواصلة المحاكمة، حسبما كتبت القاضية تانيا تشوتكان في أمر أمس الأربعاء.وقالت تشوتكان إن تقديم ترامب لإشعار الاستئناف يمنح المحكمة العليا اختصاصًا في القضية، لافتة إلى أنه إذا أعيد الاختصاص إلى محكمتها، فسوف تنظر فيما إذا كانت ستلتزم بالمواعيد النهائية بما في ذلك تاريخ بدء المحاكمة المقرر في 4 اذار وهو اليوم السابق ليوم الثلاثاء الكبير.

وفي وقت لاحق من مساء الأربعاء، وافقت محكمة الاستئناف الفيدرالية على طلب المستشار الخاص جاك سميث لتسريع استئناف ترامب.



"الحصانة تحميه"

ويقول ترامب إن الحصانة الرئاسية تحميه من الملاحقة القضائية على أفعال يقوم بها ضمن واجباته الرسمية وقدم طلبا الأسبوع الماضي يسعى إلى وقف الإجراءات في هذه القضية.

ووصفت حملة ترامب في بيان لها مساء الأربعاء القضية بأنها "خدعة" وقالت إن هذه الخطوة تمثل فوزًا كبيرًا للمرشح الجمهوري الأوفر حظًا لأنها تعرقل اندفاع المحقق الخاص إلى استراتيجيته المتمثلة في التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 دعماً لحملة جو بايدن".

وتم توجيه الاتهام إلى ترامب في أغسطس بشأن جهوده المزعومة لإلغاء انتخابات 2020، وقد اتُهم بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، ودفع بأنه غير مذنب في جميع التهم. (العربية)