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عربي-دولي

إسرائيل استخدمت "قنابل غبية" بغزة.. تقرير أميركي يكشف ما جرى

Lebanon 24
14-12-2023 | 01:30
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فيما تشهد الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس يوماً جديداً من التصعيد والقتال العنيف، ذكرت شبكة تلفزيون "سي إن إن" CNN الأميركية، أن نحو نصف القنابل التي قصفت بها إسرائيل غزة من نوع جو-أرض كانت قنابل غير موجهة وتعرف باسم "القنابل الغبية"، قد تسبب سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في المناطق المكتظة بالسكان.
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ونقلت "سي إن إن" عن مصادر قولها إن من 40 إلى 45% من القنابل التي استخدمتها إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي كانت قنابل غير موجهة، فيما كانت البقية ذخائر موجهة بدقة.
وأوضحت الشبكة أن القنابل غير الموجهة أقل دقة في إصابه أهدافها وقد تشكل تهديدا أكبر على المدنيين خاصة في غزة المكتظة بالسكان، ما قد يساعد على ارتفاع أعداد القتلى بين المدنيين.

وقد أدى القصف الإسرائيلي على غزة، المرفق بعمليات برية إلى تدمير جزء كبير من القطاع، وتردي الأوضاع الإنسانية واستشهاد أكثر من 18,500 فلسطيني، وتشريد ونزوح أكثر من 1.5 مليون فلسطيني بعد تدمير منازلهم.

هذا وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" Times of Israel، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده خلال المعارك في غزة أمس ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء الهجوم البري إلى 116. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأربعاء مقتل عشرة ضباط وجنود في معارك بقطاع غزة.
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