"هذه البداية فقط".. قراصنة يخترقون موقع الجيش الإسرائيلي (صورة)

تعرض الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، لاختراق من قبل مجموعة من القراصنة الداعمين للقضية الفلسطينية، حيث سيطروا على الموقع لفترة قصيرة، وبثوا رسالة مكتوبة مناهضة لإسرائيل.

وقد نجحت مجموعة القراصنة التي تحمل اسم "Anonymous Jo"، بالسيطرة على معظم صفحات موقع الجيش الإسرائيلي لفترة قصيرة، وبثت رسالة جاء فيها: "من اخوانكم في الأردن إلى أهلنا في غزة وفلسطين.. نحن معكم قلبا وفعلا وهذه قضيتنا وقضية كل حر".

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وأكدت المجموعة أن "هذه البداية فقط، من هنا نخبركم أننا لن نقبل إلا بتحرير أرضنا فلسطين من البحر إلى النهر".



وأوضحت مجموعة Anonymous Jo أن هذا الهجوم يأتي ردا على "الأفعال الإسرائيلية الهمجية القذرة وقتل أهلنا المستضعفين في غزة"، وأضافت "لو دامت حربنا معكم دهرا، لن تجدوا منا إلا القتل والرعب".



وفي وقت لاحق، استعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على موقعه بعدما أثار هذا الهجوم السيبراني جدلا في إسرائيل، إذ أنه شمل اختراق المنصة الجديدة التي أطلقها الجيش الإسرئيلي خلال الأسبوع الجاري، ويتم تحديثها يوميا بأرقام وهويات الجنود القتلى في الحرب الإسرائيلية على غزة. (روسيا اليوم)