Advertisement

عربي-دولي

"هذه البداية فقط".. قراصنة يخترقون موقع الجيش الإسرائيلي (صورة)

Lebanon 24
14-12-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1141042-638381395588001597.jpg
Doc-P-1141042-638381395588001597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، لاختراق من قبل مجموعة من القراصنة الداعمين للقضية الفلسطينية، حيث سيطروا على الموقع لفترة قصيرة، وبثوا رسالة مكتوبة مناهضة لإسرائيل.
 
وقد نجحت مجموعة القراصنة التي تحمل اسم "Anonymous Jo"، بالسيطرة على معظم صفحات موقع الجيش الإسرائيلي لفترة قصيرة، وبثت رسالة جاء فيها: "من اخوانكم في الأردن إلى أهلنا في غزة وفلسطين.. نحن معكم قلبا وفعلا وهذه قضيتنا وقضية كل حر".
Advertisement
 
وأكدت المجموعة أن "هذه البداية فقط، من هنا نخبركم أننا لن نقبل إلا بتحرير أرضنا فلسطين من البحر إلى النهر".

وأوضحت مجموعة Anonymous Jo أن هذا الهجوم يأتي ردا على "الأفعال الإسرائيلية الهمجية القذرة وقتل أهلنا المستضعفين في غزة"، وأضافت "لو دامت حربنا معكم دهرا، لن تجدوا منا إلا القتل والرعب".

وفي وقت لاحق، استعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على موقعه بعدما أثار هذا الهجوم السيبراني جدلا في إسرائيل، إذ أنه شمل اختراق المنصة الجديدة التي أطلقها الجيش الإسرئيلي خلال الأسبوع الجاري، ويتم تحديثها يوميا بأرقام وهويات الجنود القتلى في الحرب الإسرائيلية على غزة. (روسيا اليوم) 
 
من الأردن.. قراصنة يخترقون موقع الجيش الإسرائيلي (صورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2023-12-14
08:11 | 2023-12-14
08:05 | 2023-12-14
08:00 | 2023-12-14
07:40 | 2023-12-14
07:36 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24