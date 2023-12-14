زلزال يضرب إندونيسيا.. هل من خطر تسونامي؟

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ضرب زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريختر شبه جزيرة ميناهاسا بمنطقة سولاويسي الإندونيسية.وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض "جي إف زد" أن الزلزال وقع على عمق 121.6 كيلومتراً، دون أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية أو صدور تحذيرات من موجات مد تسونامي.