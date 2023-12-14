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عربي-دولي

الهجوم فشل.. هذا ما كشفه الجيش الأميركي عن محاولة الحوثيين السيطرة على ناقلة بالبحر الأحمر

Lebanon 24
14-12-2023 | 02:04
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أكدت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الخميس، أن إحدى مدمراتها استجابت لنداء استغاثة من ناقلة ترفع علم جزر مارشال في البحر الأحمر، أمس الأربعاء، يفيد بتعرضها لهجوم من الحوثيين، لكن الهجوم فشل وأسقطت السفينة الأميركية طائرة مسيرة استهدفتها.
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وأضافت القيادة المركزية في بيان بحسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن مقاتلين من الحوثيين حاولوا الصعود على متن الناقلة عبر زوراق لكنهم فشلوا في ذلك.

وأفاد البيان أنه بعد فشلهم في السيطرة على السفينة، أطلق الحوثيون صاروخين من مناطق سيطرتهم في اليمن على الناقلة لكنهم لم يتمكنوا من إصابتها.

وأسقطت المدمرة "يو.إس.إس. ميسون" طائرة مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين نحوها أثناء الاستجابة لنداء الاستغاثة "دفاعا عن النفس"، ولم تقع أي إصابات كما لم تتعرض أي سفن لتلفيات، على حد قول القيادة المركزية الأميركية.(العربية)

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