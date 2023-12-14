رغم المأساة في الشرق الأوسط... حصيلة "مثيرة للتساؤل" حول عدد القتلى من الصحفيين للعام 2023

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" مقتل 45 صحفيا عام 2023 في حصيلة تساوي نصف ما أعلنه سابقا الاتحاد الدولي للصحفيين.

وقالت "مراسلون بلا حدود" إن العام 2023 شهد مقتل 45 صحافيا خلال أدائهم مهنتهم في حصيلة أدنى بقليل من العام 2022 رغم الحرب بين إسرائيل وحماس التي قضى فيها ما لا يقل عن 17 صحافيا، على ما أفادت منظمة مراسلون بلا حدود.

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وبحسب الحصيلة السنوية لهذه المنظمة، قتل العام الماضي 61 صحافيا في العالم، مبينة أن حصيلة العام الحالي هي الأدنى منذ أكثر من عشرين عاما عندما قتل 33 صحافيا في 2002. وأكثر من ثلث قتلى العام 2023 مرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط من بينهم 13 في قطاع غزة.

وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار لوكالة فرانس برس "نسجل تراجعا منتظما في القتلى بعيدا جدا عن 140 صحافيا قتلوا في 2012 ومن ثم 2013" خصوصا جراء الحرب في سوريا والعراق "لكن ذلك لا يخفف بشيء من المأساة في غزة".

هذا وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الصحفيين إلى 89 منذ 7 تشرين الاول.

وقبل حوالي أسبوع، أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين تقريرا، أحصى فيه مقتل 94 صحفيا وعاملا إعلاميا، بينهم 9 صحفيات، في عام 2023، مشيرا إلى مقتل 68 صحفيا منذ بدأ النزاع في غزة، أي أكثر من حالة قتل واحدة يوميا. (RT)