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عربي-دولي

تقليص عدد موظفي القسم القنصلي بالسفارة الروسية في أميركا 40%.. اليكم السبب

Lebanon 24
14-12-2023 | 02:14
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أعلنت رئيسة القسم القنصلي بالسفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، ناديجدا شوموفا، اليوم الخميس، أنه سيتم تقليص عدد موظفي القسم القنصلي بالسفارة بمقدار النصف تقريبا خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب مطالب الجانب الأميركي، مما سيعقد عمله بشكل كبير.
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وقالت شوموفا لوكالة "تاس": "في عام 2024، ستتدهور ظروف العمل القنصلي في الولايات المتحدة بشكل كبير، وفي غضون 10 أيام، سيفقد القسم القنصلي 40% من موظفيه".
وأضافت "هذا سيؤدي إلى حقيقة أنه سيصبح من الصعب علينا بشكل متزايد ضمان المغادرة (إجراء جلسات زيارة لمساعدة المواطنين خارج واشنطن) وفي نفس الوقت العمل الكامل للقسم القنصلي أثناء غياب الموظفين الرئيسيين".

وأوضحت شوموفا أن التخفيض في تكوين القسم سيحدث "بسبب القيود التي يفرضها الأميركيون على مدة إقامة الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة"، قائلة: "ومع ذلك، ليس هناك شك في أننا سنبذل كل ما في وسعنا لحل مشاكل مواطنينا من حيث الدعم القنصلي والقانوني".
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