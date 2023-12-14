Advertisement

عربي-دولي

ترامب "يتفوق" في اختبار معرفي... ويدعو خصومه لاجرائه

Lebanon 24
14-12-2023 | 02:29
A-
A+
Doc-P-1141071-638381436882065134.jpg
Doc-P-1141071-638381436882065134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، إنه "تفوق" في اختبار معرفي أجراه مؤخرا، ودعا إلى إجراء اختبار معرفي إلزامي للرئاسة.
تحدث ترامب عن الاختبار في إحدى فعاليات الحملة الانتخابية في ولاية أيوا، قائلا: "لقد أجريت اختبارا بدنيا ونجحت بنجاح كبير. ولقد أجريت اختبارا معرفيا. قلت: يا دكتور، أعطني أي شيء تريده، أريد أن آخذه".
Advertisement
ثم ذهب ترامب إلى القول إنه يعتقد أن أولئك الذين يترشحون للرئاسة يجب أن "يضطروا إلى اجتياز" اختبار معرفي، ملاحقا الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يدعي أنه "لا يمكنه اجتياز الاختبار المعرفي".
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتفاخر فيها ترامب بأدائه في الاختبار المعرفي. وبالعودة إلى عام 2020، عندما كان لا يزال في منصبه، تفاخر الرئيس السابق مرتين بمدى نجاحه في اختبار قدراته المعرفية في مقابلتين منفصلتين في غضون أسبوع من بعضهما البعض.
وقد دفع العديد من الجمهوريين من أجل إجراء اختبار إلزامي للحدة العقلية، بما في ذلك المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري نيكي هيلي.
من غير المعروف نوع الاختبار المعرفي الذي خضع له ترامب، أو ما إذا كان تم الإشراف عليه من قبل متخصص طبي. ومع ذلك، فإن دعوة ترامب لإجراء اختبار معرفي إلزامي للرئاسة قد تثير جدلاً، حيث يُنظر إليها على أنها محاولة لتشويه سمعة خصومه السياسيين. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2023-12-14
08:11 | 2023-12-14
08:05 | 2023-12-14
08:00 | 2023-12-14
07:40 | 2023-12-14
07:36 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24