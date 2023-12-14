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عربي-دولي

الرئيس الإسرائيلي للحوثيين: تجاوزتم الخط الأحمر

Lebanon 24
14-12-2023 | 02:55
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حذر الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، جماعة الحوثي في اليمن، قائلا إنهم تجاوزا الخط الأحمر في البحر الأحمر.

وفي رسالة نشرها على منصة "إكس"، دعا هرتسوغ إلى تشكيل تحالف دولي لوقف تهديدات جماعة الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر.
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وكتب هرستوغ: "لقد تجاوز الحوثيون الخط الأحمر في البحر الأحمر"، مشددا على ضرورة دعم وتعزيز الأنشطة الدولية الموجهة من قبل الولايات المتحدة، ضد من اعتبرهم "القراصنة الحوثيين" من خلال تشكيل تحالف دولي فعّال.
 
وأكد هرتسوغ أهمية تحرك المجتمع الدولي بقوة وتوحيد الجهود للتصدي لهذا التهديد الخطير الذي تمثله الجماعة المدعومة من إيران على الاقتصاد والتجارة العالميين. (سكاي نيوز عربية) 
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