الرئيس الإسرائيلي للحوثيين: تجاوزتم الخط الأحمر

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حذر الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، جماعة الحوثي في اليمن، قائلا إنهم تجاوزا الخط الأحمر في البحر الأحمر.وفي رسالة نشرها على منصة "إكس"، دعا هرتسوغ إلى تشكيل تحالف دولي لوقف تهديدات جماعة الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر.وكتب هرستوغ: "لقد تجاوز الحوثيون الخط الأحمر في البحر الأحمر"، مشددا على ضرورة دعم وتعزيز الأنشطة الدولية الموجهة من قبل الولايات المتحدة، ضد من اعتبرهم "القراصنة الحوثيين" من خلال تشكيل تحالف دولي فعّال.