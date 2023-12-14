فجأة، يتم الإعلان بصوت عالٍ عن نهاية محتملة وغير معلنة وغير قابلة للوصف في الحرب الروسية الأوكرانية: كييف معرضة لخطر الخسارة، وتعاني من مذبحة وعواقب لا يمكن تصورها.

وبحسب صحيفة "The Washington Post" الأميركية، "لا تنبع حقيقة أن مصير أوكرانيا في حالة من الترقب من عدم قدرتها على استعادة الأراضي من القوات الروسية الراسخة، ولا من الحقيقة المتمثلة في مماطلة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة التي يحتاجها، ولا حتى من الميزة التي تتمتع بها روسيا من حيث الكتلة والموارد الهائلة، إنما تنبع من سببين مباشرين آخرين. الأول هو معارضة الجمهوريين في مجلس النواب لإرسال المزيد من المساعدة الأميركية. أما السبب الآخر فهو المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي والتي تتعرض للخطر بسبب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يتمتع بميزة لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

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وتابعت الصحيفة، "يعارض الجمهوريون في مجلس النواب حزمة الأسلحة وغيرها من المساعدات التي اقترحتها إدارة بايدن بقيمة 61 مليار دولار والتي تعتبر ضرورية لقدرة كييف على الصمود في مواجهة القوات الروسية في ساحة المعركة. ويمنع أوربان، الذي يمارس حق النقض الذي تتمتع به المجر باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، 54 مليار دولار من دعم الميزانية التي من شأنها أن تساعد في دفع فواتير أوكرانيا حتى عام 2027. كما أنه يعيق المحادثات التي من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى عضوية أوكرانيا في المجموعة المكونة من 27 دولة".

ورأت الصحيفة أنه "من دون هذه المبالغ النقدية والأسلحة والذخائر، فمن غير المرجح أن يستمر حتى الوضع الراهن المخيب للآمال على مدى العام الماضي، حيث لم تتمكن أوكرانيا من استعادة الكثير من الأراضي. وقال أندريه ييرماك، أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام منتدى في واشنطن الأسبوع الماضي، إن "الخطر الكبير" يتمثل في أن قوات كييف قد "تخسر هذه الحرب". ينبغي لهذه الرسالة أن تهز صناع القرار السياسي على جانبي الأطلسي. إن الخطر، كما حذر أعلى جنرال في أوكرانيا علناً في الشهر الماضي، لا يتمثل في مجرد الجمود، بل المشكلة هي أن القوات الأوكرانية، التي تعاني من نقص المعدات، قد تضطر إلى التراجع وتقصير خطوطها الدفاعية والتخلي عن الأراضي".

وبحسب الصحيفة، "قال نيكو لانج، خبير الأمن الألماني في أوكرانيا، لكاتب المقال: "سيكون ذلك بمثابة طريق العودة إلى أحلك أوقات الحرب". من الضروري أن نفكر في ما تعنيه هزيمة أوكرانيا، لأنها ستكون بمثابة كارثة استراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي بقدر ما ستكون بمثابة لوحة من الرعب لأوكرانيا. في الحقيقة، من غير المرجح أن يحدث انهيار عسكري كامل في أوكرانيا، على الأقل في الأشهر المقبلة، فالقوات المسلحة في كييف لا تزال تتمتع بقيادة جيدة ودوافع جيدة، كما أنها تزود بالمعدات اللازمة للاستعداد لمواجهة أي نقص. ولكن من غير المرجح بنفس القدر أن نتوقع وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض مع روسيا والذي من شأنه أن يحافظ على خطوط المعركة الحالية".

وتابعت الصحيفة، "بالنسبة لبوتين، فإن "التسوية" تنطوي على إخضاع أوكرانيا وحلها كدولة مستقلة. وقد يشمل ذلك تغيير النظام، مع وجود زيلينسكي في المنفى (أو وفاته)، فضلاً عن إنهاء تطلعات كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي. لقد تمسك بوتين وأتباعه بهذا الموقف. وفي مقابلة الأسبوع الماضي مع وكالة فرانس برس، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الكرملين يصر على "انسحاب" القوات الأوكرانية من الأراضي التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني، فضلاً عن "نزع السلاح" و"إزالة النازية". وفي ترجمة لهذا الموقف: توقفوا عن القتال وانسحبوا واقبلوا بحكومة موالية لموسكو في كييف".

وأضافت الصحيفة، "كتب معهد دراسة الحرب، وهو مؤسسة بحثية، في تقييم له هذا الأسبوع أن "روسيا لا تنوي الدخول في مفاوضات جادة مع أوكرانيا بحسن نية والمفاوضات بشروط روسيا تعادل الاستسلام الأوكراني والغربي الكامل". والواقع أن الميزة الرئيسية التي يتمتع بها بوتين تتلخص في الصبر الاستراتيجي، أي القدرة على الانتظار حتى انتهاء ما يثق في محدودية الإرادة السياسية الغربية والموارد اللازمة لدعم أوكرانيا، مدعومة بعدم مبالاته بالخسائر المذهلة التي تكبدتها روسيا. وهو يعتقد أن أوكرانيا سوف تضطر في النهاية إلى الاستسلام. وإذا كان على حق، فإن الجدول الزمني لهذه النهاية سوف يتم تسريعه إذا فشل الكونغرس والاتحاد الأوروبي في الموافقة على دعم جديد. وهذا من شأنه أن يجعل الحكومة الأوكرانية غير قادرة على الحفاظ على الخدمات الأساسية، وغير قادرة على الحفاظ على جيشها وعلى الذخيرة المدفعية وقدرات الدفاع الجوي وغيرها من المعدات. وسوف تصبح قوات الخطوط الأمامية في أوكرانيا التي تعرضت لضربات شديدة بالفعل، أكثر هشاشة، كما وستكون المكاسب الإقليمية الروسية مصحوبة بعمليات قتل واغتصاب واختطاف أطفال وجرائم حرب روسية أخرى على نطاق مخيف".

وختمت الصحيفة، "هذا السيناريو القاتم من شأنه أن يشكل ضربة قاضية لهيبة الغرب وصدقيته، ويكشف أن التعهدات بدعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر" كانت فارغة. إن الفشل على هذا النطاق من شأنه أن يخلف تداعيات أكثر ديمومة من عجز كييف عن اختراق خطوط المعركة الروسية، ومن الممكن أن يرفع الستار على حقبة جديدة من العدوان من جانب الدول الاستبدادية، التي لا رادع لها من قبل الديموقراطيات المتضائلة في العالم".