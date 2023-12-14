إيران تحذر الولايات المتحدة من تشكيل قوة دولية في البحر الأحمر

حذر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني من أن الولايات المتحدة الأميركية سـ"تواجه مشكلات كبيرة" إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر.

وقال أشتياني ردا على محاولة الولايات المتحدة الأميركية، إنشاء قوة بحرية دولية في البحر الأحمر بمشاركة 40 دولة، إن لدى طهران سيطرة في البحر الأحمر، وأن "كل الدول حاضرة فيه ولا يمكن لأحد المناورة هناك".

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ولفت إلى أن "المنطقة لم تعد لديها مساحة لأي شخص للتحرك أكثر وسيكون صراع قوى. بالتأكيد لن يفعلوا مثل هذا الشيء، وإذا أرادوا أن يفعلوا مثل هذا الغباء، فسوف يواجهون مشاكل هائلة".

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، قد صرح قبل أيام أن "أميركا تسعى لإنشاء قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر"، موضحا أن "القوة الدولية المزمع تشكيلها لحماية الملاحة في البحر الأحمر، ستشمل مساحة 3 ملايين ميل من المياه الدولية".

ويأتي حديث المسؤول، في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم "البنتاغون"، الجنرال بات رايدر: "نعمل مع شركائنا لإنشاء قوة عسكرية مشتركة لحماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر والخليج".

كما ذكر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان،، أن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل قوة عمل بحرية "من نوع ما" لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر. (سكاي نيوز)