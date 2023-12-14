قرار بإجراء تحقيق مع رئيس كولومبيا.. هل موّل تاجر مخدرات حملته الانتخابية؟

Advertisement

قررت لجنة بالكونغرس الكولومبي أمس الأربعاء إجراء تحقيق أولي مع الرئيس غوستافو بيترو بشأن مزاعم ارتكاب مخالفات في تمويل حملته الانتخابية.وقالت لجنة التحقيق والاتهام، التي تضطلع بصلاحيات قضائية في التعامل مع الشكاوى ضد الرئيس، إنها أمرت بالتحقيق بعد تحليل معلومات قدمها الادعاء العام عقب الكشف عن مساهمات غير نظامية مزعومة في الحملة الانتخابية تورط فيها نجل بترو.في البداية اتهم ممثلو الادعاء نجل بترو، نيكولاس بترو، بتلقي أموال غير معلنة المصدر لم تكن من دخله كنائب عن أتلانتيكو. ويقول ممثلو الادعاء إنهم اكتشفوا خلال تحقيقاتهم أن جزءا من تلك الأموال غير النظامية يزعم أنه ذهب إلى حملة والده الرئاسية لعام 2022.وتعهد الابن في البداية بالتعاون في التحقيق، لكنه تراجع بعد ذلك.وأصدر ماوريسيو بافا، محامي الدفاع عن الرئيس، بيانا يوم الاثنين الماضي قال فيه إن القانون يحظر استخدام تصريحات نيكولاس بترو أمام المدعين العامين "كوسيلة إثبات في أي عملية" لأن التعاون فشل.وبحسب تقرير نشرته مجلة سيمانا، قال نيكولاس بترو خلال استجوابه في آب الماضي إن والده كان على علم بالأموال غير النظامية المزعومة التي تم توجيهها إلى الحملة. ونفى الابن فيما بعد أن يكون والده على علم بذلك.وقالت لجنة التحقيق والاتهام بالكونغرس إن المزيد من الأدلة "مطلوب بغرض توضيح الحقائق"، لكنها لم تشر إلى ما إذا كانت تعتزم استخدام صلاحياتها لاستدعاء بترو للإدلاء بشهادته.(العربية)