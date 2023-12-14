Advertisement

عربي-دولي

قرار بإجراء تحقيق مع رئيس كولومبيا.. هل موّل تاجر مخدرات حملته الانتخابية؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 02:43
A-
A+
Doc-P-1141094-638381470626413392.png
Doc-P-1141094-638381470626413392.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت لجنة بالكونغرس الكولومبي أمس الأربعاء إجراء تحقيق أولي مع الرئيس غوستافو بيترو بشأن مزاعم ارتكاب مخالفات في تمويل حملته الانتخابية.

وقالت لجنة التحقيق والاتهام، التي تضطلع بصلاحيات قضائية في التعامل مع الشكاوى ضد الرئيس، إنها أمرت بالتحقيق بعد تحليل معلومات قدمها الادعاء العام عقب الكشف عن مساهمات غير نظامية مزعومة في الحملة الانتخابية تورط فيها نجل بترو.
Advertisement

في البداية اتهم ممثلو الادعاء نجل بترو، نيكولاس بترو، بتلقي أموال غير معلنة المصدر لم تكن من دخله كنائب عن أتلانتيكو. ويقول ممثلو الادعاء إنهم اكتشفوا خلال تحقيقاتهم أن جزءا من تلك الأموال غير النظامية يزعم أنه ذهب إلى حملة والده الرئاسية لعام 2022.

وتعهد الابن في البداية بالتعاون في التحقيق، لكنه تراجع بعد ذلك.

وأصدر ماوريسيو بافا، محامي الدفاع عن الرئيس، بيانا يوم الاثنين الماضي قال فيه إن القانون يحظر استخدام تصريحات نيكولاس بترو أمام المدعين العامين "كوسيلة إثبات في أي عملية" لأن التعاون فشل.

وبحسب تقرير نشرته مجلة سيمانا، قال نيكولاس بترو خلال استجوابه في آب الماضي إن والده كان على علم بالأموال غير النظامية المزعومة التي تم توجيهها إلى الحملة. ونفى الابن فيما بعد أن يكون والده على علم بذلك.

وقالت لجنة التحقيق والاتهام بالكونغرس إن المزيد من الأدلة "مطلوب بغرض توضيح الحقائق"، لكنها لم تشر إلى ما إذا كانت تعتزم استخدام صلاحياتها لاستدعاء بترو للإدلاء بشهادته.(العربية)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2023-12-14
08:11 | 2023-12-14
08:05 | 2023-12-14
08:00 | 2023-12-14
07:40 | 2023-12-14
07:36 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24