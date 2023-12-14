الجيش الإسرائيي يعلن خان يونس "ساحة قتال"

تشهد الحرب في غزة، الخميس، يوماً جديداً من القتال العنيف وحرب الشوارع بين الجيش الإسرائيلي المتوغل في القطاع، والفصائل الفلسطينية المسلحة، فيما الخاسر الوحيد من تلك الحرب المدمرة هو الشعب الفلسطيني والمدنيون الذين أصبح معظمهم مشردين بلا مأوى بعد تدمير منازلهم جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

Advertisement

وفي آخر التطورات الميدانية، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بإطلاق رشقة صاروخية جديدة من غزة على مستوطنات الغلاف الإسرائيلية، صباح اليوم، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن محور صلاح الدين في مناطق شمال وشرق خان يونس "ساحة قتال".

وفيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها استهدفت 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند إسرائيلية في مدينة غزة، أكدت سرايا القدس قصف موقع صوفا الإسرائيلي وحشود عسكرية في محيطه برشقات صاروخية.



وتزامنا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر بجروحٍ خطرة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة يوم أمس، بحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضابط قُتل نتيجةَ سقوط صاروخٍ مضاد للدبابات على الدبابة التي كان فيها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل 10 جنود من بينهم قائدان كبيران وعدد من الضباط، خلال المعارك في غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 442 جنديا من هجوم السابع من تشرين الاول الماضي.

هذا وذكر التلفزيون الفلسطيني أن 27 شخصا قتلوا في غارة إسرائيلية على محافظة رفح في جنوب قطاع غزة. وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلين في رفح أسفر عن سقوط 19 قتيلا.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وبحسب وزارة الصحة في غزة، إلى أكثر من 18,600، كما زاد عدد المصابين إلى أكثر من 50 ألفا.

هذا وأعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، أن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات تفضي لوقف الحرب من دون "استبعاد المقاومة الفلسطينية من أي ترتيبات" مستقبلية.

وأضاف هنية في كلمة متلفزة أمس: "منفتحون على نقاش أي أفكار أو مبادرات تفضي لوقف العدوان، وتفتح الباب على ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة وقطاع غزة". وحذر زعيم حماس من أن "أي رهان على ترتيبات في غزة أو في القضية الفلسطينية عامة من دون حماس وفصائل المقاومة وهم وسراب".

وفي واشنطن، أكد البيت الأبيض مجددا على تصريحات الرئيس جو بايدن بأن إسرائيل تفقد الدعم في حربها ضد حركة حماس بسبب "القصف العشوائي" في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت عن بايدن تحذيره إسرائيل من أنها قد تخسر الدعم الدولي لحملتها ضد حماس بسبب النهج المتشدد الذي تتبعه، وقوله أيضا إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "أكثر الحكومات محافظة" في تاريخ إسرائيل ولا تريد حل الدولتين، وهي بحاجة لتغيير ذلك المسار.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post عن جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، قوله أمس الأربعاء إن انتقادات بايدن لإسرائيل التي أدلى بها خلال حفل لجمع التبرعات في واشنطن "تعكس حقيقة الرأي العام العالمي".