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عربي-دولي

"عيد مصاب بمرض عقلي في عهد بايدن"... فيديو من البيت الأبيض يُثير سخرية مواقع التواصل

Lebanon 24
14-12-2023 | 04:17
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انتقد رواد منصة x، مقطع فيديو عيد الميلاد الذي نشرته السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، ووصفوه بـ"الفظيع"، موجهين دعوات إلى السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب لمساعدة خليفتها.

 
وكتبت بايدن عبر حسابها على x: "القليل من السحر والبهجة يقدمها لك فنانو Dorrance Dance الموهوبون، وهم يؤدون تفسيرهم المرح لـ The Nutcracker Suite"، وأرفقت الفيديو الذي تبلغ مدته حوالي الدقيقتين.
وظهر في الفيديو عدد من الراقصين الذين يرتدون أزياء غريبة وهم يرقصون في وممرات وغرف البيت الأبيض المزينة من أجل عيد الميلاد، ويقومون بتعابير غريبة بوجوههم.

 
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وقد علق أحدهم قائلا: "هل الجميع في البيت الأبيض يتعاطون المخدرات؟".


وقال آخر ساخرا: "عيد ميلاد في البيت الأبيض مصاب بمرض عقلي في عهد بايدن".


وطالبت أخرى بحذف المقطع ووصفته بـ"الفظيع".


وقارن أحد الأشخاص مقطع الفيديو الذي نشرته جيل بايدن، بما كانت تنشره السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، وكتب: "كم هو مبتذل ولا طعم له ومضاد لعيد الميلاد. كانت ميلانيا حسنة الذوق وجذبت الجميع وكانت مذهلة ورائعة للغاية".

وأرفق منشوره بأحد المقاطع التي نشرتها ميلانيا ترامب في أحد أعياد الميلاد في عهد زوجها الرئيس السابق دونالد ترامب.


وطالبت أخرى ميلانيا بتقديم مساعدة إلى جيل.


واعتبر آخر أن هذا الفيديو هو ما يظهر عادة في "الكوابيس".


وكتبت أخرى: "لا لم أستمتع به على الإطلاق. مزعج للغاية". (RT)

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