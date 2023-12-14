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رئيس الوزراء الروسي يشارك في فعالية "شجرة الأمنيات"

Lebanon 24
14-12-2023 | 04:25
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شارك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في فعالية "شجرة الأمنيات" الخيرية السنوية حيث وعد بتحقيق أمنيات ثلاثة أطفال من المشاركين.
وتتجسد الفعالية الخيرية في رسائل خطية يرسلها الأطفال الروس الذين يمثلون مختلف مناطق روسيا إلى المسؤولين الكبار، وتعلق تلك الرسائل على شجرة رأس السنة ( شجرة الأمنيات).
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طلب ماكار البالغ من العمر 6 أعوام من منطقة كوستروما بشمال روسيا في رسالته هدية عبارة عن سكة قطار للأطفال، ووعده رئيس مجلس الوزراء بتحقيق هذه الأمنية.
كما تمنت سنيجانا البالغة من العمر 8 أعوام من مدينة أستراخان بجنوب روسيا زيارة معمل للحلويات. وقال ميخائيل ميشوستين إنه سبق له أن زار مثل هذا المعمل بنفسه. وقال:" كانت زيارتي ممتعة للغاية!" وتعهد بأن ينظم رحلة مماثلة لسنيجانا.
ووعد ميشوستين الطفلة إرينا (9 أعوام) من بيرم في منطقة الأورال الروسية بتقديم آلة الغيتار الموسيقية. وهو بالضبط ما تحلم به الفتاة.
 كما أكد عقد لقاء قريب مع الأطفال الثلاثة حيث سيقدّم لهم الهدايا شخصيا. (RT)
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