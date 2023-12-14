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سوليفان يبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة

Lebanon 24
14-12-2023 | 05:30
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قال البيت الأبيض في بيان، إن "اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي بإدارة بايدن جيك سوليفان، بحث القضايا الإقليمية والوضع في غزة".

 
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وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم، إن "سوليفان اجتمع بمحمد بن سلمان في الرياض، وناقش المجتمعان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى خلق ظروف جديدة تتيح السلام الدائم والمستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

 

وأضاف البيان: "ناقش المجتمعان أيضا الاستجابة الإنسانية في غزة، بما في ذلك جهود زيادة تدفق المساعدات الحرجة.. وناقشا كذلك قضايا التعاون الثنائي الكبير في مجالات الأمن والتجارة واستكشاف الفضاء والتكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك شبكات الوصول الراديوي المفتوحة".

 

وفي هذا السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول أميركي قوله بتصريحات سابقة إن "سوليفان في لقائه بالأمير محمد بن سلمان سيحاول البناء على العمل الذي كان جاريا قبل هجمات 7 تشرين الأول التي شنتها حماس بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والذي تضمن خطوات نحو بناء السلام مع الفلسطينيين". (روسيا اليوم)

 

 

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