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عربي-دولي

بوتين: أهدافنا في أوكرانيا لم تتغير.. ولن يكون هناك سلام إلا بعد تحقيقها

Lebanon 24
14-12-2023 | 05:42
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن أهداف موسكو في أوكرانيا لم تتغير، ولن يكون هناك سلام إلا بعد تحقيقها.
 
 
وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي المعتاد نهاية العام: "إما أن نتفق على السلام في أوكرانيا أو سنحل المشكلة بالقوة"، مشيرا إلى أن قوات النخبة الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة شرق نهر دنيبرو وتمر بمأساة.
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كما طالب بوتين أوكرانيا بأن تظل محايدة، وألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، مضيفاً: "سيكون هناك سلام عندما نحقق أهدافنا".
وأكد بوتين أنه لا شروط أساسية لاستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة وعليها أولا احترام روسيا، لافتا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي فقدت سيادتها إلى حد كبير وتتخذ قرارات تضرها.

واعتبر الرئيس الروسي أن بلاده لم تفسد علاقاتها مع أوروبا، بل أن الدول الأوروبية هي من قامت بذلك متجاهلة مصالح روسيا.

وقال بوتين خلال "الخط المباشر" مع المواطنين والمؤتمر الصحفي السنوي الكبير - نتائج العام، رداً على سؤال وكالة "تاس": "تطبيع العلاقات مع أوروبا لا يعتمد علينا وحدنا، لم نفسد نحن في روسيا هذه العلاقات، لقد أفسدوا هم العلاقات معنا، حاولوا دفعنا إلى أماكن في الصفوف الخلفية متجاهلين مصالحنا". (العربية)
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