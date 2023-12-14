بشأن إنشاء مستشفى ميداني روسي في رفح.. ماذا قال بوتين؟

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن جهود يبذلها لإنشاء مستشفى ميداني روسي في رفح المصرية، بالتعاون مع الجانب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال الرئيس بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي حيث يعرض نتائج العام 2023 ويجيب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية: "تناقشت مع زملائي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وأنا على تواصل مع الرئيس المصري، لا بد من توصيل المساعدات الإنسانية".

وتابع: "تبين أن الجانب الإماراتي قد أنشأ على أراضي غزة بالقرب من معبر رفح مستشفى ميدانيا، وتحدثنا حول إمكانية أن تقوم روسيا بفتح مثل هذا المستشفى، إلا أنه لا بد من الحصول على موافقة مصر وإسرائيل".

وأشار الرئيس الروسي: "وتحدثت مع الرئيس المصري ودعم مقترحي، وتحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وناقشته مع هيئات أخرى. الجانب الإسرائيلي قال إن فتح مستشفى روسي هو أمر غير آمن. ولكننا لا نوقف هذه الجهود".

وقال بوتين حول ما يحدث حاليا في غزة : "الأمين العام وصف غزة بأنها مقبرة الأطفال الأكبر في العالم. فيما يخص دور الأمم المتحدة لا يوجد شيء غير اعتيادي. تحدثت عن ذلك من قبل، هناك دول تعيق القرارات التي تقترحها دول أخرى". (روسيا اليوم)