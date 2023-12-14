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منذ بداية العدوان الإسرائيلي... هذا عدد الطلاب الفلسطينين الذين استشهدوا

Lebanon 24
14-12-2023 | 06:25
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أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم، استشهاد 3 آلاف و714 طالبا فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و700 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ "بداية العدوان" في 7 من تشرين الأول الماضي. 

  

كما أفادت بأن "209 معلمين وإداريين استُشهدوا وأصيب 619 بجروح في قطاع غزة، واثنان أصيبا بجروح، واعتُقل أكثر من 65 في الضفة".

 

وقالت الوزارة إن "278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب".

 

(الأناضول)

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