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عربي-دولي

وفاة نائب تعرّض لنوبة قلبية أمام البرلمان!

Lebanon 24
14-12-2023 | 06:26
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الخميس، وفاة عضو البرلمان التركي عن "حزب السعادة الإسلامي" حسن بيتماز، والذي أصابته نوبة قلبية قبل أيام.
 
 
وكان بيتماز يلقي كلمة في البرلمان التركي عن جرائم إسرائيل في فلسطين. وكانت آخر كلماته قبل سقوطه أرضا بعد انتهاء كلمته مباشرة إن "إسرائيل دولة إرهابية، ودولة قاتلة، وإن التاريخ لن يرحم أحدا من المتخاذلين، وإن المتخاذلين إن تمكّنوا اليوم من تبرير موقفهم، إلا أنهم لن يهربوا من الله يوم القيامة عند الحساب".
 
وقد أظهرت مقاطع فيديو التقطت من داخل البرلمان التركي النائب حسن بيتماز 53 عاما وهو يسقط أرضا بعد خطاب ناري دام 22 دقيقة انتقد فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم على علاقته مع إسرائيل رغم الحرب التي تشنها على غزة. وقد حرص النائب على وضع لافتة أمامه كتبت عليها عبارة "إسرائيل ارهابية".
 
 
 
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وكان بيتماز نقل إلى ذلك المستشفى لتلقي المزيد من العلاج، بعد أن قام أحد الأطباء المتواجدين في الجلسة بتقديم الإسعافات الأولية، ودلك قلبه.

وبحسب ما ورد، توقف قلبه لكنه استأنف النبض بعد التدخل الطبي. وذكر بيان لاحق أن حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما، وصفت بالخطيرة وأن حياته ما زالت في خطر.

وينتمي بيتماز إلى حزب "السعادة" الذي يجلس في المعارضة، ويعتبر إسلاميا محافظا. (روسيا اليوم)
 
 

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