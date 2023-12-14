Advertisement

عربي-دولي

قيادي في حماس يلمّح لاعتراف الحركة بإسرائيل

Lebanon 24
14-12-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1141169-638381589767356455.png
Doc-P-1141169-638381589767356455.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، إن الحركة ستلتزم بموقف منظمة التحرير الفلسطينية تجاه إسرائيل.

 
Advertisement

وأشار أبو مرزوق، في مقابلة مع موقع "المونيتور" إلى أن حركة حماس، ستعترف بإسرائيل كخطوة نحو إنهاء الانقسامات المستمرة منذ فترة طويلة بين الفصائل الفلسطينية.

 

وقال أبو مرزوق: "عليكم اتباع الموقف الرسمي.. الموقف الرسمي هو أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بدولة إسرائيل".

 

وأضاف: "نريد أن نكون جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية، وسوف نحترم مبادئ المنظمة". 

 

من جهتها، قالت وكالة "معا" الفلسطينية إنه "من غير الواضح ما إذا كانت تصريحات أبو مرزوق، الذي يعيش في الدوحة مع مسؤولين كبار آخرين في حماس، تعكس مواقف قادة حماس في غزة وعلى رأسهم يحيى السنوار".

( روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:43 | 2023-12-14
08:30 | 2023-12-14
08:11 | 2023-12-14
08:05 | 2023-12-14
08:00 | 2023-12-14
07:40 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24