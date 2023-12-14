قيادي في حماس يلمّح لاعتراف الحركة بإسرائيل

قال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، إن الحركة ستلتزم بموقف منظمة التحرير الفلسطينية تجاه إسرائيل.

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وأشار أبو مرزوق، في مقابلة مع موقع "المونيتور" إلى أن حركة حماس، ستعترف بإسرائيل كخطوة نحو إنهاء الانقسامات المستمرة منذ فترة طويلة بين الفصائل الفلسطينية.

وقال أبو مرزوق: "عليكم اتباع الموقف الرسمي.. الموقف الرسمي هو أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بدولة إسرائيل".

وأضاف: "نريد أن نكون جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية، وسوف نحترم مبادئ المنظمة".

من جهتها، قالت وكالة "معا" الفلسطينية إنه "من غير الواضح ما إذا كانت تصريحات أبو مرزوق، الذي يعيش في الدوحة مع مسؤولين كبار آخرين في حماس، تعكس مواقف قادة حماس في غزة وعلى رأسهم يحيى السنوار".

( روسيا اليوم)