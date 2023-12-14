العراق يعلن توقيف مهاجمي السفارة الأميركية في بغداد

أعلنت الحكومة العراقية في بيان اليوم، عن توقيف عدد من المتورطين في الهجوم على السفارة الأمريكية في 8 كانون الأول.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي اللواء يحيى رسول في بيان نشره مكتبه "تمكنت أجهزتنا الأمنية، بعد جهد فني واستخباري مكثف، من تحديد هوية الفاعلين"، فيما "بينت المعلومات الأولية أن بعضهم، مع الأسف، على صلة ببعض الأجهزة الأمنية".

وأضاف رسول في بيانه أنه "ما زالت جهود البحث والتحري متواصلة للوصول إلى كل من أسهم في هذا الاعتداء".

وقال مصدر أمني في بغداد لوكالة فرانس برس، إن عدد الموقوفين هو 13 شخصا وعدد منهم في الأجهزة الأمنية.

وشدد على أنه "لا يمكن السكوت أو التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات لما تمثله من تهديد جدي لأمن البلاد واستقرارها، وما تسببه من ضرر بسمعة العراق وكرامته".

وفي اتصال مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء العراقي "التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين".

وتبنت معظم تلك الهجمات "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضم مقاتلين في فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، وهو تحالف يضم عدة فصائل مسلحة عراقية باتت منضوية في القوات الرسمية.

من الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنشر نحو 2500 جندي في العراق، في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش. (روسيا اليوم)