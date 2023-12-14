عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو لاستئناف المفاوضات مع حماس

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استئناف المفاوضات بشأنهم مع حماس، بحسب هيئة البث الحكومية.

وفي الثاني من كانون الأول الجاري، أعلن مكتب نتنياهو استدعاء فريق جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) من العاصمة القطرية الدوحة؛ إثر تعثر مفاوضات غير مباشرة بشأن الأسرى.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن إمكانية استئناف المفاوضات، ولكنها لم تستأنف بعد.

وذكرت القناة "13" العبرية امس، أن نتنياهو رفض توجه مسؤولين إسرائيليين إلى قطر؛ إذ يفضل بعض المسؤولين الاستماع أولا إلى عرض من "حماس" بشأن تبادل الأسرى.

وقالت "حماس" إنها تريد تبادل الأسرى الإسرائيليين في غزة مع جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهم أكثر من 7800.

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