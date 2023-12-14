Advertisement

عربي-دولي

الكنيست الإسرائيلي يصادق على الميزانية المعدلة لأغراض الحرب

Lebanon 24
14-12-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1141193-638381647067976118.jpg
Doc-P-1141193-638381647067976118.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم، بصورة نهائية على الميزانية المعدلة للعام 2023 التي تلبي احتياجات الحرب على قطاع غزة، والتطورات في الشمال على الحدود مع لبنان.

 

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العبري، إلى أن حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة عضو مجلس الحرب بيني غانتس، عارض الميزانية. 

 

وأورد الموقع أن الميزانية تتضمن 28.9 مليار شيكل (7.87 مليارات دولار إضافية) لاحتياجات الحرب بما فيها تغطية تكاليف النازحين الإسرائيليين من الجنوب والشمال.

 

وتبلغ قيمة الميزانية الأساسية لإسرائيل خلال العام الجاري، نحو 484 مليار شيكل (131 مليار دولار) قبل التعديل، بينما تبلغ موازنة العام المقبل 514 مليار شيكل (139 مليار دولار).

المصدر: الأناضول
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-12-14
11:50 | 2023-12-14
11:48 | 2023-12-14
11:43 | 2023-12-14
11:34 | 2023-12-14
11:21 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24