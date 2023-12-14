الكنيست الإسرائيلي يصادق على الميزانية المعدلة لأغراض الحرب

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم، بصورة نهائية على الميزانية المعدلة للعام 2023 التي تلبي احتياجات الحرب على قطاع غزة، والتطورات في الشمال على الحدود مع لبنان.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العبري، إلى أن حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة عضو مجلس الحرب بيني غانتس، عارض الميزانية.

وأورد الموقع أن الميزانية تتضمن 28.9 مليار شيكل (7.87 مليارات دولار إضافية) لاحتياجات الحرب بما فيها تغطية تكاليف النازحين الإسرائيليين من الجنوب والشمال.

وتبلغ قيمة الميزانية الأساسية لإسرائيل خلال العام الجاري، نحو 484 مليار شيكل (131 مليار دولار) قبل التعديل، بينما تبلغ موازنة العام المقبل 514 مليار شيكل (139 مليار دولار).

المصدر: الأناضول