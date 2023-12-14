إسرائيل تترقب تصنيع مقاتلة خطيرة في مصر

تترقب إسرائيل بشدة التوجه المصري الجديد لتصنيع المقاتلات الحربية من طراز "رافال" الفرنسية على أراضيها.

واعتبرت أن هذا التوجه تطور كبير للغاية في صناعة السلاح بمصر.

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ورصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر المسؤولة عن تصنيع الأسلحة، اللواء مختار عبد اللطيف، عن شراكة مع شركة "داسو" الفرنسية لتصنيع طائرات رافال في مصر، بإشراف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال اللواء مختار إنه تم إنشاء مدرسة في منطقة "حلوان" جنوب العاصمة المصرية القاهرة، بالتنسيق مع شركة داسو لتدريب الطلاب على صناعة الطائرات المقاتلة، ويشارك في التدريب ثلاثة خبراء من شركة داسو.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن العمل يتم مع خبراء شركة داسو الفرنسية، لإنتاج طائرات رافال محلية الصنع، ولكن الأمر قد يأخذ مزيد من الوقت.

وأوضح أن علاقات مصر الطيبة من كل دول العالم يسهل علينا إجراء أو تعاون.

وتعتبر مصر الرافال طائرة مقاتلة ذات قدرة عالية يمكنها تنفيذ مهام بعيدة المدى وحمل أنظمة أسلحة متقدمة. (وكالات)