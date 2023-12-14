Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تترقب تصنيع مقاتلة خطيرة في مصر

Lebanon 24
14-12-2023 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1141198-638381657407012504.png
Doc-P-1141198-638381657407012504.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تترقب إسرائيل بشدة التوجه المصري الجديد لتصنيع المقاتلات الحربية من طراز "رافال" الفرنسية على أراضيها.

 

واعتبرت أن هذا التوجه تطور كبير للغاية في صناعة السلاح بمصر.

 
Advertisement

ورصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر المسؤولة عن تصنيع الأسلحة، اللواء مختار عبد اللطيف، عن شراكة مع شركة "داسو" الفرنسية لتصنيع طائرات رافال في مصر، بإشراف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

 

وقال اللواء مختار إنه تم إنشاء مدرسة في منطقة "حلوان" جنوب العاصمة المصرية القاهرة، بالتنسيق مع شركة داسو لتدريب الطلاب على صناعة الطائرات المقاتلة، ويشارك في التدريب ثلاثة خبراء من شركة داسو.

  

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن العمل يتم مع خبراء شركة داسو الفرنسية، لإنتاج طائرات رافال محلية الصنع، ولكن الأمر قد يأخذ مزيد من الوقت.

 

وأوضح أن علاقات مصر الطيبة من كل دول العالم يسهل علينا إجراء أو تعاون. 

 

وتعتبر مصر الرافال طائرة مقاتلة ذات قدرة عالية يمكنها تنفيذ مهام بعيدة المدى وحمل أنظمة أسلحة متقدمة. (وكالات)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-12-14
11:50 | 2023-12-14
11:48 | 2023-12-14
11:43 | 2023-12-14
11:34 | 2023-12-14
11:21 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24