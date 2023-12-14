الذكاء الإصطناعي يفاجئ يوتين بسؤال من "توأم افتراضي"!

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تفاجئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسؤال طرحه عليه شبيه له من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين".وسأل الشبيه الافتراضي الرئيس بوتين: "كيف تقيمون الأخطار عن طريق الذكاء الاصطناعي"، وقال بوتين: "نعم يمكنكم أن تكونوا مشابهين لي وتتحدثوا بصوتي وقد فكرت وقررت بأنه يمكن أن يكون شبهي ويتحدث بصوتي هو شخص واحد فقط وهو أنا".وتلقى الخط المباشر للرئيس بوتين، أكثر من مليوني سؤال من المواطنين الروس، بحسب ما قاله المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.