Advertisement

عربي-دولي

الذكاء الإصطناعي يفاجئ يوتين بسؤال من "توأم افتراضي"!

Lebanon 24
14-12-2023 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1141201-638381667446071567.jpeg
Doc-P-1141201-638381667446071567.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفاجئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسؤال طرحه عليه شبيه له من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين".

وسأل الشبيه الافتراضي الرئيس بوتين: "كيف تقيمون الأخطار عن طريق الذكاء الاصطناعي"، وقال بوتين: "نعم يمكنكم أن تكونوا مشابهين لي وتتحدثوا بصوتي وقد فكرت وقررت بأنه يمكن أن يكون شبهي ويتحدث بصوتي هو شخص واحد فقط وهو أنا".
Advertisement

وتلقى الخط المباشر للرئيس بوتين، أكثر من مليوني سؤال من المواطنين الروس، بحسب ما قاله المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-12-14
11:50 | 2023-12-14
11:48 | 2023-12-14
11:43 | 2023-12-14
11:34 | 2023-12-14
11:21 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24