بوريل: تزايد الدول الأوروبية الداعمة لوقف إطلاق النار بغزة

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، إن "المزيد من الدول الأوروبية تسعى الآن إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقال بوريل في حديثه للصحافة قبل اجتماع المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل إن "الزعماء سيناقشون خلال اجتماع اليوم الحرب في أوكرانيا".

وأضاف: "سنناقش أيضًا الوضع في غزة".

وأردف المسؤول الأوروبي: "رغم بعض التوجهات المختلفة بين الدول الأعضاء، فإن المزيد والمزيد من دول الاتحاد الأوروبي تدعم اليوم وقف إطلاق النار في غزة".

وحول اجتماع المجلس الأوروبي اليوم، قال بوريل إنه "سيتعين على الحضور أن يأخذوا في الاعتبار تصويت الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر".

وتابع بوريل قائلاً: "علينا أن نركز على الحل السياسي للقضية الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد"، في إشارة إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين. (وكالات)