الجيش الإسرائيلي ينسحب من مخيم جنين

أعاد الجيش الإسرائيلي، اليوم، انسحابه من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية بعد أقل من ساعة من إعادة اقتحامه له إثر عملية عسكرية استمرت 3 أيام.

وقال مراسل الأناضول في جنين، إن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من مخيم جنين بعد أن أعاد اقتحامه عقب أقل من ساعة على انسحابه منه في عملية عسكرية استمرت نحو 3 أيام.

وكانت القوات الإسرائيلية قد عاودت اقتحام المخيم وسمع تبادل لإطلاق النار بعد انسحابها الأول.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية عسكرية واسعة في جنين ومخيمها فجّر خلالها 20 منزلا واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن غالبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات.

ويكثف الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في بلدات ومدن الضفة الغربية، بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.