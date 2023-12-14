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عربي-دولي

زلزال يضرب بلداً آسيويّاً... كم بلغت قوّته؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 11:12
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أفادت وزارة الطوارئ الكازاخستانية، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 5 على مقياس ريختر وقع في مقاطعة ألماتا في كازاخستان.

ووقع الزلزال على عمق 15 كيلومترا. (روسيا اليوم)
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زلزال

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