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عربي-دولي

ضربة قويّة للجيش الإسرائيليّ... إصابات جنوده خطيرة اليوم

Lebanon 24
14-12-2023 | 11:21
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ، عن إصابة ضابط و7 جنود بجروح خطيرة، خلال المعارك في جنوب غزة.
 
 
وقالت "القناة 12 الإسرائيلية"، إنّ قائد الكتيبة 12 في لواء "غولاني"، من بين الجرحى اليوم.
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