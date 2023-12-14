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عربي-دولي

إصابة شخصيّة عسكريّة إسرائيليّة بارزة في المعارك... من هي؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 11:43
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أفادت "الجزيرة" نقلاً عن "القناة 12 الإسرائيلية"، عن إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء "غولاني" في المعارك في جنوب غزة.
 
 
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء "غولاني" بجروح متوسطة، جراء إنفجار عبوة ناسفة.
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