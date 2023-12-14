إصابة شخصيّة عسكريّة إسرائيليّة بارزة في المعارك... من هي؟

أفادت "الجزيرة" نقلاً عن "القناة 12 الإسرائيلية"، عن إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء "غولاني" في المعارك في جنوب غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء "غولاني" بجروح متوسطة، جراء إنفجار عبوة ناسفة.