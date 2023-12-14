Advertisement

عربي-دولي

هل اعتقل الجيش الإسرائيلي عناصر من حماس في مستشفى كمال عدوان بغزة؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 11:34
A-
A+
Doc-P-1141249-638381765914814219.jpeg
Doc-P-1141249-638381765914814219.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه اعتقل العشرات من عناصر حركة حماس من مستشفى "كمال عدوان" في غزة.
يأتي ذلك في وقت حذّرت وزارة الصحة في القطاع، من أن 12طفلاً معرضون للموت جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى شمالي القطاع، معلنة وفاة جريحين من أصل 10 في قسم الطوارئ، كما أكّد أحد أطباء المشفى أن "الاحتلال يشوّش الاتصالات بمنطقة مستشفى كمال عدوان لمنع تواصلنا مع أي جهة".
Advertisement
وأفاد جيش العدو في بيان أن "مقاتلي الجيش من فريق اللواء القتالي 460 ومقاتلي الشاباك، اعتقلوا العشرات من نشطاء "الإرهاب" الذين غادروا أحد المستشفيات في قطاع غزة، واقتادوهم لإجراء مزيد من التحقيقات من قبل الشاباك والوحدة 504 في شعبة الاستخبارات"، حسب زعمه.
وذكر أن "جنودا من اللواء القتالي 460 من الفرقة 162 بالتعاون مع الشاباك، قاموا بعمليات في منطقة مستشفى 'كمال عدوان'، وعثروا على مبنى يستخدمه نشطاء حماس"، مضيفاً أن "المقاتلين خلال العملية في منطقة المستشفى، قد تمكّنوا من القضاء على عدد من المخرّبين في مواجهات مختلفة".
وحسب ادعاء الجيش أشار إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال أكثر من 70 ناشطًا ممن غادروا المستشفى، واقتيادهم للاستجواب وبحوزتهم أسلحة وسلاح. وتم نقلهم لإجراء المزيد من إجراءات التحقيق".


المصدر: عرب 48
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2023-12-14
14:17 | 2023-12-14
14:12 | 2023-12-14
14:10 | 2023-12-14
14:07 | 2023-12-14
14:00 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24