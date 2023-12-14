هل اعتقل الجيش الإسرائيلي عناصر من حماس في مستشفى كمال عدوان بغزة؟

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه اعتقل العشرات من عناصر حركة حماس من مستشفى "كمال عدوان" في غزة.

يأتي ذلك في وقت حذّرت وزارة الصحة في القطاع، من أن 12طفلاً معرضون للموت جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى شمالي القطاع، معلنة وفاة جريحين من أصل 10 في قسم الطوارئ، كما أكّد أحد أطباء المشفى أن "الاحتلال يشوّش الاتصالات بمنطقة مستشفى كمال عدوان لمنع تواصلنا مع أي جهة".

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وأفاد جيش العدو في بيان أن "مقاتلي الجيش من فريق اللواء القتالي 460 ومقاتلي الشاباك، اعتقلوا العشرات من نشطاء "الإرهاب" الذين غادروا أحد المستشفيات في قطاع غزة، واقتادوهم لإجراء مزيد من التحقيقات من قبل الشاباك والوحدة 504 في شعبة الاستخبارات"، حسب زعمه.

وذكر أن "جنودا من اللواء القتالي 460 من الفرقة 162 بالتعاون مع الشاباك، قاموا بعمليات في منطقة مستشفى 'كمال عدوان'، وعثروا على مبنى يستخدمه نشطاء حماس"، مضيفاً أن "المقاتلين خلال العملية في منطقة المستشفى، قد تمكّنوا من القضاء على عدد من المخرّبين في مواجهات مختلفة".

وحسب ادعاء الجيش أشار إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال أكثر من 70 ناشطًا ممن غادروا المستشفى، واقتيادهم للاستجواب وبحوزتهم أسلحة وسلاح. وتم نقلهم لإجراء المزيد من إجراءات التحقيق".





