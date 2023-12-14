مجدداً.. خدمات الاتصالات والإنترنت تنقطع في غزة

أكدت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان "بالتل" و"جوال"، وهما الشركتان الرئيسيتان في غزة، أن خدمات الاتصالات، والإنترنت، توقفت بشكل كامل في القطاع.



وقالتا في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان المستمر".

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وقالتا في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان المستمر".