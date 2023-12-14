توقعات بالتوصل إلى هدنة بين حماس وإسرائيل في هذا الموعد

توقع المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب الوصول إلى هدنة بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي ظل القصف العنيف والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حذرت أميركا إسرائيل من تكرار تجربة أفغانستان.

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وأوضح الرقب في تصريحات خاصة لـRT أن "العدو الإسرائيلي يريد هدنة مع حركات المقاومة الفلسطينية لإطلاق سراح أسراه دون مقابل".

وأعرب عن توقعه أن يتم التوصل إلى هدنة قبل نهاية الشهر الجاري مع إطلاق سراح بعض الأسرى، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، كما جرى في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن التوصل إلى هدنة أصبح أمر ضروري لالتقاط الأنفاس، مشيراً إلى أن تلك الهدنة قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأوضح أن "للمفاوضات سقفاً، والمقاومة الفلسطينية وضعت شروطها من أجل القبول بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى".





