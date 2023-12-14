الكابينيت الإسرائيلي يعلن عن مفاوضات مع حماس.. اليكم موعد بدئها

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "مجلس الوزراء لإدارة الحرب (الكابينيت) بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن، كشف خطوة معينة سيعلن عنها خلال أيام قليلة، وأن بعض المفاوضات ستبدأ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

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يأتي ذلك بعد الحديث عن منع رئيس الموساد الإسرائيلي من السفر إلى قطر للاتفاق على مفاوضات جديدة مع حماس.

وحسبما ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي"، أشار مسؤول سياسي إلى ان الحديث عن قول إسرائيل لا، لإمكانية الشروع في عملية تفاوض من تلقاء نفسها يعبر عن رغبتها في إدخال حماس إلى المفاوضات تحت ضغط أكبر، وفي وضع ترغب فيه بالحصول على بعض الوقت للتفكير. وبالتالي، فهي ترى أن الوسطاء هم من سيبادرون بالتحرك. لكن لا يبدو أن حماس حريصة على ذلك".





