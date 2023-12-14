Advertisement

عربي-دولي

تقرير يكشف الكثير... هكذا تغيّر المجتمع الإسرائيليّ بعد "طوفان الأقصى"

Lebanon 24
14-12-2023 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1141262-638381796234093436.png
Doc-P-1141262-638381796234093436.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "الحرة"، أنّ تقريراً لوكالة "بلومبرغ"، سلط الضوء على التغييرات التي طرأت على المجتمع الإسرائيلي بعد هجوم حماس الكبير في السابع من تشرين الاول الماضي، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف العشرات.
Advertisement

وقال التقرير إن مشاهد الهجوم لا تزال تطارد المجتمع الإسرائيلي، الذي تمتع خلال الـ15 سنة الماضية بفترة من الهدوء والازدهار.

وفقا للتقرير فإن الأطفال الإسرائيليين، الذين كانوا يتمتعون بحرية التجول لفترة طويلة، أصبحوا الآن تحت حراسة روتينية، فيما ارتفعت طلبات الحصول على ترخيص السلاح بنحو ثمانية أضعاف، كما أن دورات تعليم طرق الدفاع عن النفس زادت أيضاً.

ويشير التقرير إلى أن الإسرائيليين أصيبوا بصدمة نفسية بسبب الخوف من أن الآلاف من مسلحي حماس قد يعاودون الكرة مرة أخرى ويعبرون الحدود وأن أجهزتهم الأمنية قد تفشل مرة أخرى في التصدي لهم.

ووفقا لإحصاءات رسمية فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص السلاح خلال الشهرين الماضيين إلى 260 ألف شخص، مع تجاوز حجم الطلبات اليومية تلك التي تم تلقيها كل أسبوع قبل بدء الحرب.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن مقابلات مع ناجين ومقاطع فيديو وأدلة أخرى، كشفت كيف تحولت الملاجئ المخصصة لتفادي هجمات صواريخ حماس إلى فخاخ للموت خلال هجوم السابع من تشرين الاول.
ويُبيّن التقرير أن العديد من السلطات المحلية في بلدات عدة بدأت باستخدام أقفال مستوردة وأخرى محلية الصنع لاستخدامها في حالات الطوارئ.

وظهرت أخيرا فرق مراقبة الأحياء التي تم تشكيلها حديثا، وهي عبارة عن جهد شعبي مدعوم من قبل السلطات المحلية يرتدي أعضاؤها ملابس مميزة. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2023-12-14
14:17 | 2023-12-14
14:12 | 2023-12-14
14:10 | 2023-12-14
14:07 | 2023-12-14
14:00 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24