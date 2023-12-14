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تركيا تعلن القضاء على أكثر من ألفي إرهابي.. منهم ينتمون لتنظيمات كردية

Lebanon 24
14-12-2023 | 13:05
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أعلنت تركيا القضاء على أكثر من ألفي إرهابي من "داعش" وتنظيمات كردية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.
وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن القوات التركية قتلت ألفين و67 إرهابياً داخل وخارج تركيا منذ مطلع العام.
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وأضاف غولر، خلال جلسة للبرلمان التركي لمناقشة موازنة وزارة الدفاع للعام 2024، أن تركيا أوشكت على القضاء بالكامل على عناصر حزب العمال الكردستاني، المصنَّف منظمة إرهابية، داخل أراضيها، بينما تتواصل العمليات ضده شمال كل من سوريا والعراق.
وتابع أن القوات التركية تواصل التصدي للهجمات الإرهابية التي تستهدف بلادها، فضلاً عن إفشالها مشروع إنشاء «ممر إرهابي» على طول الحدود مع سوريا.


المصدر: الجزيرة - الشرق الأوسط - وكالات
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