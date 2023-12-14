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عربي-دولي

سرقة لا تخطر على البال.. إليكم بالفيديو ما فعلته هذه الشابة

Lebanon 24
14-12-2023 | 13:32
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اتُهمت امرأة تبلغ 28 عاماً، بالسطو على شاحنة تحمل حوالي 10 آلاف كعكة "دوناتس"، في أستراليا.

وكانت سيارة التوصيل متوقفة للتزود بالوقود في إحدى ضواحي سيدني، عندما صعدت الشابة الشرهة على متنها لتغادر مع الغلّة.
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وبعد أكثر من أسبوع، عثرت الشرطة على السيارة مهجورة في موقف للسيارات في ضواحي المدينة الأسترالية الكبرى.

وقُبض على المرأة، ووُجهت لها تهمة الاستيلاء على شاحنة من دون موافقة صاحبها، بحسب الشرطة. (العربية)
 
 

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