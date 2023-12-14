بينهم شخصيّة بارزة... عقوبات بريطانية - أميركية على إيرانيين وفصائل فلسطينية

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات تستهدف إيران وعلاقاتها مع حركتي حماس و"الجهاد" اللتين تخوضان حرباً ضدّ إسرائيل.



وأعلنت وزارة الخارجية البريطانيّة أنها ستستهدف الفرع الفلسطيني لفيلق القدس، وحدة النخبة التابعة للحرس الثوري في إيران، بحظر السفر وتجميد أصول محتمل، بالإضافة إلى سبعة أشخاص مرتبطين بهذه المنظمة أو متّهمين بالعمل على "زعزعة استقرار إسرائيل". ومن بين هؤلاء، قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني.

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كذلك، استهدفت العقوبات ممثلين لحماس و"الجهاد الإسلامي" في إيران.



من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان منفصل إنّ دعم "فيلق القدس" سمح لحماس والجهاد بالاستفادة من "تحويل مئات الملايين من الدولارات كمساعدات مالية ومن تأمين الأسلحة والتدريب العملاني".



وفرضت الوزارة عقوبات على عضو هذه الوحدة مجيد زارعي، الذي استهدفته لندن أيضاً واتهمته واشنطن بـ "التورّط في دعم فيلق القدس لمجموعات مثل حزب الله وحماس". (سكاي نيوز)