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عربي-دولي

النمسا منعت تمرير الحزمة الـجديدة من العقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
14-12-2023 | 13:50
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أقدمت النمسا على منع تمرير الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا الاتحادية في توجه يؤكد رفض فيينا إخراج الجزء الروسي من أعمال المجموعة المصرفية من روسيا الاتحادية، بحسب وكالة رويترز".
 
ومنعت النمسا اعتماد الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وطالبت الجانب الأوكراني بإزالة المجموعة المصرفية النمساوية "رايفايزن بنك إنترناشيونال" Raiffeisen Bank International من القائمة السوداء الأوكرانية الخاصة بالشركات "الداعمة لروسيا".
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ونقلت "رويترز" عن مصادر في الاتحاد الأوروبي قوله إن هذا التوجه يؤكد رفض فيينا القاطع بسحب الجزء الروسي من أعمال المجموعة المصرفية من روسيا الاتحادية، وهو الأمر الذي سعت إليه كييف سابقا.
 
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