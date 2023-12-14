محادثات هاتفية بين بايدن وأردوغان حول غزة.. وهذا ما دار بينهما

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الأميركي بضرورة وقف المأساة الإنسانية في غزة.

وجاء ذلك خلال محادثات هاتفية أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأميركي جو بايدن، تناولت عدداً من المحاور على رأسها تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وجرى خلال اللقاء بحث الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، والعلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، ومسار عملية عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والقضايا العالمية والإقليمية.

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء المأساة في غزة.

وأضاف أردوغان: "لقد عبر العالم والرأي العام الأميركي عن ذلك، وطالب بصوت أعلى في الأيام الأخيرة، وأنه يجب أن يُحَقَّق وقف إطلاق النار بسرعة".

وقال الرئيس التركي إن مسؤولية الولايات المتحدة التاريخية هي ضمان وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة في أقرب وقت ممكن.





